2018-09-17T18:41:58+03:00
Экономика

На ремонт мемориала в память о погибших на теплоходе "Булгария" потратят 1,7 миллиона рублей

Деньги будут выделены из бюджета Сюкеевского сельского поселения Камско-Устьинского района
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: bolgar.photokzn.ruФото: bolgar.photokzn.ru
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В Татарстане планируют отремонтировать мемориал в память о погибших во время крушения теплохода "Булгария". На работы будет выделена 1,7 миллиона рублей. Интересно, что деньги предоставит Сюкеевское сельское поселение Камско-Устьинского района республики. Такой тендер появился 17 сентября на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, работы затронут освещение и внешний вид объекта, а также окружающую его территорию.

В надлежащее состояние мемориал нужно будет привести уже через 60 дней после подписания контракта с исполнителем договора. Он, в свою очередь, будет выявлен посредством аукциона 1 октября текущего года.

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