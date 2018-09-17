На ремонт мемориала в память о погибших на теплоходе "Булгария" потратят 1,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:41 2018-09-17T18:41:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Татарстане планируют отремонтировать мемориал в память о погибших во время крушения теплохода "Булгария". На работы будет выделена 1,7 миллиона рублей. Интересно, что деньги предоставит Сюкеевское сельское поселение Камско-Устьинского района республики. Такой тендер появился 17 сентября на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, работы затронут освещение и внешний вид объекта, а также окружающую его территорию.

В надлежащее состояние мемориал нужно будет привести уже через 60 дней после подписания контракта с исполнителем договора. Он, в свою очередь, будет выявлен посредством аукциона 1 октября текущего года.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»