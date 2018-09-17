Руководителем инспекции труда в Татарстане стал Рустем Галявов
17 сентября, состоялась встреча руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловцова и премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. На ней и было официально объявлено имя человека, который будет руководителем Государственной инспекции труда в республике.
Так, эта должность была отдана сыну главы казанского "Метроэлектротранса" Асфана Галямова - Рустему Галямову.
До своего назначения 34-летний мужчина был директором Казанского автотранспортного техникума имени Обыденнова.
Помимо этого, в ходе встречи Песошин и Шкловцов обсудили вопросы государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и своевременной выплаты зарплаты, а также другие нормы трудового права.
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