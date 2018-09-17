Руководителем инспекции труда в Татарстане стал Рустем Галявов

СЕГОДНЯ 19:01 2018-09-17T19:01:06+03:00

До этого он был директором Казанского автотранспортного техникума имени Обыденнова

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17 сентября, состоялась встреча руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловцова и премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. На ней и было официально объявлено имя человека, который будет руководителем Государственной инспекции труда в республике.

Так, эта должность была отдана сыну главы казанского "Метроэлектротранса" Асфана Галямова - Рустему Галямову.

До своего назначения 34-летний мужчина был директором Казанского автотранспортного техникума имени Обыденнова.

Помимо этого, в ходе встречи Песошин и Шкловцов обсудили вопросы государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и своевременной выплаты зарплаты, а также другие нормы трудового права.

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