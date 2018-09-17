В Чебоксарах 17-летняя мать подозревается в убийстве младенца

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-17T17:00:19+03:00

По словам следователей, задержанная уже признала свою вину Фото: Иван ПЕТРОВ

Она выбросила новорожденного ребенка в мусоропровод

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ЧП произошло в воскресенье, 16 сентября, в мусоросборной камере подъезда многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Богдана Хмельницкого в Чебоксарах. Там нашли тело погибшей новорожденной девочки.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело статье "Убийство матерью новорожденного ребенка", - сообщили в СУ СКР Чувашии.

Разыскать подозреваемую помогли оперативники и местные жители. Оказалось, что к этому преступлению причастна 17-летняя девушка. Она, по версии следствия, вечером 15 сентября родила девочку и выбросила в мусоропровод. В результате ребенок скончался.

- Подозреваемая свою вину в преступление признала, - сообщили следователи. - Назначены медицинские и генетические судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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