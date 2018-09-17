"Чувашфильм" снимет картину "Дискотека 80-х"

СЕГОДНЯ 17:58 2018-09-17T17:58:32+03:00

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Первая национальная киностудия "Чувашфильм" в скором времени приступит к съемкам картины под названием "Дискотека 80-х". О начале кастингов на роли в фильме заявил на своей странице в одной из социальных сетей руководитель студии и режиссер Юрий Спиридонов.

Известно, что "Дискотека 80-х" расскажет о лучших годах времени перестройки.

- О том как дружили, о чем мечтали, какую музыку слушали, что звучало по радио и шло по телевизору, какую одежду носили, к чему стремились, и на каких заводах и фабриках нашего города работали мы и наши родители, - объяснил главную задумку фильма режиссер.

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