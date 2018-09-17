2018-09-17T17:33:03+03:00
Происшествия

В Казани ищут водителя, который сбил женщину и скрылся

Автомобиль наехал на пешехода, сдавая назад
Олег ЛУГОВОЙ
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Тем, кто стал очевидцем этой аварии, необходимо обратиться по телефонам: (843) 533-38-19 и 533-38-48,Тем, кто стал очевидцем этой аварии, необходимо обратиться по телефонам: (843) 533-38-19 и 533-38-48,Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В прошедшую субботу, 15 сентября, в 17.30 в столице Татарстана возле дома №51а на проспекте Ямашева водитель сдавал назад. В этот момент он сбил 59-летнюю женщину. Пешеход получила ушиб молочной железы.

- Тем, кто стал очевидцем этой аварии, необходимо обратиться по телефонам: (843) 533-38-19 и 533-38-48, - сообщает группа пропаганды ГИБДД УМВД России по Казани.

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