2018-09-17T17:23:27+03:00
Недвижимость

18 сентября в ряде домов Вахитовского района Казани пропадет электричество

Отключение света плановое
Олег ЛУГОВОЙ
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Отключение произойдет по пяти адресам.Отключение произойдет по пяти адресам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В этот вторник, 18 сентября, из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также технического обслуживания оборудования распределительных сетей в ряде домов Вахитовского района Казани пропадет электричество.

Так, с 9.00 до 13.00 света отключат по адресу: улица Айвазовского, 24.

С 14.00 до 18.00 электричества не будет в доме №18, что на улице Лесгафта.

А с 8.00 до 17.00 отключения произойдет по адресам: улица Муштари, 11, 13; улица Ульянова-Ленина, 60.

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