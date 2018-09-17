18 сентября в ряде домов Вахитовского района Казани пропадет электричество

СЕГОДНЯ 17:23 2018-09-17T17:23:27+03:00

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В этот вторник, 18 сентября, из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также технического обслуживания оборудования распределительных сетей в ряде домов Вахитовского района Казани пропадет электричество.

Так, с 9.00 до 13.00 света отключат по адресу: улица Айвазовского, 24.

С 14.00 до 18.00 электричества не будет в доме №18, что на улице Лесгафта.

А с 8.00 до 17.00 отключения произойдет по адресам: улица Муштари, 11, 13; улица Ульянова-Ленина, 60.

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