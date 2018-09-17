2018-09-17T19:47:57+03:00
Общество

В Набережных Челнах вандалы закрасили знаки парковки для инвалидов

Жители Нового города начали возмущаться и жаловаться в мэрию
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: портал "Народный контроль"Фото: портал "Народный контроль"
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Жители Набережных Челнов были шокированы циничностью автовладельцев в одном из дворов Нового города. После ремонта дороги у нескольких парковочных мест появился знак «Парковка только для инвалидов», запрещающий остальным оставлять свои машины.

Но ночью кто-то из автолюбителей решил этот вопрос по-своему. Обозначение, уазывающее, что парковка разрешена только людям с ограниченными возможностями закрасили краской из аэрозольного баллончика. Сделали это видимо для того, чтобы теперь здесь мог парковаться любой желающий, не боясь получить штраф в размере 5 000 рублей.

Одна из жителей Набережных Челнов - Екатерина К. пожаловалась на несправедливость в системе «Народный контроль»:

- Возле 4-го подъезда дома 21/24 Нового города вандал закрасил знак парковки для инвалида. Просьба отчистить или заменить знак.

На это автолюбители в социальгных сетях ответили: «В городе много мест для инвалидов и они пустуют. Зачем их столько? Как-будто война недавно была!».

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