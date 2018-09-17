2018-09-17T16:01:43+03:00
Происшествия

В Казани трое подростков получили условный срок за то, что вымогали деньги у сверстников

Для начала они избили потерпевших
Олег ЛУГОВОЙ
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Приговор суда в законную силу не вступил.Приговор суда в законную силу не вступил.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Трех несовершеннолетних жителей Казани признали виновными в вымогательстве.

Как следует из материалов уголовного дела, в ноябре 2017 года около одного из домов на улице Файзи подростки избили троих сверстников и потребовали передать им 5 тысяч рублей.

Спустя две недели, осужденные подкараулили своих жертв на лестничной площадке и снова, применяя силу, вымогали у них деньги.

- Свою вину злоумышленники признали полностью. С учетом несовершеннолетия подсудимых, им было назначено наказание в виде 2 и 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 и 3 года соответственно. Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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