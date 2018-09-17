2018-09-17T15:33:08+03:00
Происшествия

В Чувашии сгорело 500 тонн сена и соломы

Здание животноводческой фермы, которое находилось рядом, чудом не пострадало
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Накануне, 16 сентября, в пять часов утра на окраине села Тугаево Комсомольского района Чувашии загорелось хранилище для сена и соломы.

Чтобы его потушить потребовалось четыре пожарные автоцистерны. В результате инцидента сгорело 200 тонн сена и 300 тонн соломы. Они, вероятнее всего, предназначались для скота - рядом с хранилищем находится здание животноводческой фермы, которое, к счастью, не пострадало.

- Причина ЧП устанавливается - сообщают в ГКЧС Чувашии.

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