В Казани начали ремонтировать улицу Инструментальная

СЕГОДНЯ 15:07 2018-09-17T15:07:01+03:00

Она находится в поселке Дербышки

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В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в казанском поселке Дербышки приступили к ремонту улицы Инструментальная.

Там планируют привести в порядок участок от дома №22 до улицы Солидарности, с проездом от улицы Вяземская до дома №22 по улице Инструментальная протяженностью 412 м. Площадь, которую покроют новым асфальтом, составит 1 965 квадратных метров. Кроме того, установят дорожные знаки и заменят бортовые камни.

- Последние уже демонтировали, идет разборка и устройство основания дорожного покрытия из щебня, - сообщают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

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