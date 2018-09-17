В Казани начали ремонтировать улицу Инструментальная
В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в казанском поселке Дербышки приступили к ремонту улицы Инструментальная.
Там планируют привести в порядок участок от дома №22 до улицы Солидарности, с проездом от улицы Вяземская до дома №22 по улице Инструментальная протяженностью 412 м. Площадь, которую покроют новым асфальтом, составит 1 965 квадратных метров. Кроме того, установят дорожные знаки и заменят бортовые камни.
- Последние уже демонтировали, идет разборка и устройство основания дорожного покрытия из щебня, - сообщают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
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