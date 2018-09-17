Казань представит свои инновации на IV Международной премии Гуанчжоу и поборется за 20 тысяч долларов США
С 5 по 9 декабря текущего года Казань продемонстрирует городские инновации и поборется с другими городами мира за 20 тысяч долларов США. Все это пройдет в рамках IV Международной премии Гуанчжоу. Так, 17 сентября, на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана было объявлено, что город попал в шорт-лист премии.
Премия не только отмечает интересные и значимые инновации в сфере урбанистики, но и признает вместе с этим экономическую и социальную устойчивость городов.
Всего из 15 участников будет выявлено 5 победителей. В свое время подобную премию получали такие города, как Ванкувер, Вена и Копенгаген.
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