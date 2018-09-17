Гостиничный комплекс «Рыбацкая деревня» под Казанью переделают под летний лагерь

СЕГОДНЯ 14:12 2018-09-17T14:12:59+03:00

Его передадут в государственную собственность

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В этот понедельник президент Татарстана Рустам Минниханов во время поездки в Арский район посетил гостинично-оздоровительный комплекс «Рыбацкая деревня», что в 65 километрах от Казани.

В итоге глава республики дал поручение развивать комплекс как летний лагерь для детей и молодежи.

Так, что «Рыбацкую деревню» сначала переведут в государственную собственность и отдадут под крыло Минмолодежи Татарстана.

Рустам Минниханов также поручил на территории комплекса построить еще 5 корпусов на 42 места каждый, столовую и культурный центр. Планируется, что уже следующим летом новый лагерь сможет принимать около 350 человек единовременно.

Одним из первых ярких событий, который там пройдет, станет форум Лиги студентов Татарстана.

Отметим, что сейчас «Рыбацкая деревня» располагает 11 домиками для отдыха, гостинично-развлекательным и банными комплексами, а также летним кафе.