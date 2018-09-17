СЕГОДНЯ 16:37 2018-09-17T16:38:08+03:00

На данный момент, время между звонком в "скорую" и оказанием помощи на месте составляет 9,8 минут в городах и 12,9 - в селах Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Из бюджета республики на их покупку уже выделено более 230 миллионов рублей

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До конца текущего года в Чувашии появятся 83 новые машины скорой помощи. На них будет потрачено более 230 миллионов рублей.

Известно, что транспортные средства будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей. Соответствующая информация появилась на сайте министерства здравоохранения Чувашии.

Приобретение новых автомобилей даст республике возможность выйти на более высокий и качественный уровень обеспечения экстренной медицинской помощи. На данный момент, время между звонком в «скорую» и оказанием помощи на месте составляет 9,8 минут в городах и 12,9 минут - в селах.

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