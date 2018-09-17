На этой неделе в объекты социальной сферы Казани тепло может быть подано досрочно
К началу отопительного сезона в Казани готовы все объекты социальной сферы и порядка 98,7% жилых домов города. Данная тема обсуждалась 17 сентября на деловом понедельнике в мэрии города.
- В первую очередь пуск тепла происходит традиционно в объекты социальной сферы: детские сады, школы, поликлиники, родильные дома и другие. По такой же схеме будем работать и в этом году, - заявил во время еженедельного мероприятия мэр Казани Ильсур Метшин.
Не исключил градоначальник и тот факт, что тепло в учебных заведениях и других социальных объектах появится уже на этой неделе.
Что касается жилых домов, то к зиме готовы уже 5,6 тысяч из них. В оставшихся 53-х завершаются сдаточные мероприятия после капительного ремонта и устраняются замечания ресурсоснабжающих организаций.
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