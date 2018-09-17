На этой неделе в объекты социальной сферы Казани тепло может быть подано досрочно

СЕГОДНЯ 13:06 2018-09-17T13:06:33+03:00

В 53-ех домах сейчас завершаются сдаточные мероприятия после капительного ремонта и устраняются замечания ресурсоснабжающих организаций Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что касается жилых домов, то из них к отопительному сезону готовы 98,7%

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К началу отопительного сезона в Казани готовы все объекты социальной сферы и порядка 98,7% жилых домов города. Данная тема обсуждалась 17 сентября на деловом понедельнике в мэрии города.

- В первую очередь пуск тепла происходит традиционно в объекты социальной сферы: детские сады, школы, поликлиники, родильные дома и другие. По такой же схеме будем работать и в этом году, - заявил во время еженедельного мероприятия мэр Казани Ильсур Метшин.

Не исключил градоначальник и тот факт, что тепло в учебных заведениях и других социальных объектах появится уже на этой неделе.

Что касается жилых домов, то к зиме готовы уже 5,6 тысяч из них. В оставшихся 53-х завершаются сдаточные мероприятия после капительного ремонта и устраняются замечания ресурсоснабжающих организаций.

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