2018-09-17T12:45:23+03:00
Общество

Рост средней зарплаты в Татарстане составил 8,6%

Помимо этого собираемость страховых взносов с бизнеса выросла на 9%
Алина ГАБДУЛИНА
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Она равна 33,9 тысячам рублей.Она равна 33,9 тысячам рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Согласно данным управления федеральной налоговой службы по Татарстану, за январь-август текущего года средняя зарплата у жителей республики выросла на 8,6% и составила 33,9 тысячи рублей.

В это же время, на месте не остался и объем поступлений от страховых взносов от бизнеса. Так, в 2018 году он поднялся до отметки в 96 миллиардов рублей, что на 9% больше, чем за прошлый отчетный период.

Известно, что из этой суммы 71,2 миллиарда - взносы на обязательное пенсионное страхование, а 16,3 миллиарда - на медицинское. Еще 8,4 миллиарда рублей были получены посредством социального страхования на случай временной нетрудоспособности и материнства.

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