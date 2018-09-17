2018-09-17T15:48:38+03:00
Общество

В мечетях Казани начали принимать вещи для бездомных

Волонтеры, в том числе, принимают новую и использованную одежду
Искандер ЯРУЛЛИН
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Приносить можно и вещи, которыми уже пользовались, но они должны быть чистыми.Приносить можно и вещи, которыми уже пользовались, но они должны быть чистыми.
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Духовное управление мусульман Татарстана запустило социальный проект. В мечети Казани для бездомных от горожан принимают одежду, продукты питания и предметы бытовой необходимости. Все этой пойдут в пункт оказания бесплатной помощи малоимущим «Приют».

К слову, приносить можно и вещи, которыми уже пользовались, но они должны быть чистыми. Об этом во время пятничной проповеди имамы мечетей Казани сообщили прихожанам.

В частности, от горожан ждут одежду, обувь для детей и взрослых, сахар, соль, макароны, крупы, консервы, а также посуду и игрушки.

Принести вещи можно в Закабанную мечеть (ул.Х.Такташа, 26), Гаиля (ул. Дж.Файзи, 2, Ярдэм (ул.Серова, 4а), Нур-эль-Ислам (ул. М.Бигиева, 36/56), Казан Нуры (ул. Ф.Амирхана, 3, корп.2), Фатиха (пос. Кадышево, ул. Р.Зорге, 2а), Омет (пос. Борисоглебское, ул.Школьная, 4а), Салихзян (ул. Бестужева, 66а).

Так же круглосуточный прием идет в пункте бесплатной помощи нуждающимся по адресу - ул. Бурхана Шахиди, 26.

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