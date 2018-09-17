С 1 ноября в Казани на платных парковках инвалидам укажут на их место

СЕГОДНЯ 14:29 2018-09-17T14:30:14+03:00

С этого времени если они оставят машину не там, то им придется заплатить

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С 1 ноября в Казани не только появится ряд новых платных парковок и поменяется стоимость их услуг, но и ужесточат требования к инвалидам.

С указанного времени они смогут бесплатно оставить свои машины лишь в специально отведенных местах. В остальных случаях инвалидам придется платить по тарифу, как и всем. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщил председатель комитета по транспорту города Айдар Абдулхаков.

По его словам, ранее база нарушений и реестр инвалидов взаимодействовали, так что штраф за неуплату парковки отменялся автоматически. Теперь этого не будет.

При этом автовладельцы-инвалиды должны будут получить специальный знак с голограммой в бюро медико-социальных экспертиз.

Сейчас зарегистрировано 5,2 тысяч автомобилей инвалидов 1 и 2 группы. Для них на платных парковках специально отвели парковочных всего 221 место. При этом в 2019 году право оставлять на них бесплатно свои машины получат и инвалиды 3 группы.