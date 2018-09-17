2018-09-17T13:32:44+03:00
Авто

С 17 по 21 сентября Набережных Челнах на двух проспектах отключат светофоры

Водителям придется руководствоваться лишь дорожными знаками
Алина ГАБДУЛИНА
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Причиной отключения светофоров называют проведение ремонтных работПричиной отключения светофоров называют проведение ремонтных работФото: Ольга Крыльцова
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Стало известно, что в Набережных Челнах на 5 дней отключат светофоры на проспектах Автозаводский и Беляева.

Так, руководствоваться дорожными знаками приоритета водителям придется 17 и 18 сентября с 8.00 до 17.00 на пересечении улицы 40 лет Победы и проспекта Автозаводский, 19 и 20 сентября с 8.00 до 17.00 на пересечении улицы 40 лет Победы и проспекта Беляева и 21 сентября с 0.00 до 8.00 на обоих пересечениях.

Причиной отключения светофоров называют проведение ремонтных работ.

Водителей просят быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.

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