2018-09-17T13:59:58+03:00
Общество

Уроженец Сирии сбежал от российской семьи в Чебоксары, чтобы торговать шашлыком

Он задолжал своему ребенку 284 тысячи рублей
Лика ИСАЕВА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Сирии переехал в Россию. Он желал получить гражданство, и для того, чтобы легализоваться побыстрее, женился на девушке из Ярославля, и даже стал отцом ее ребенка.

Но в 2012 году, как только предприимчивый мужчина получил заветный паспорт, то бросил семью и скрылся на просторах России. С того времени долг по алиментам перед ребенком уже составил 284 тысячи рублей.

Судебные приставы вышли на след сирийца в Чувашии. Оказалось, что 37-летний гражданин двух стран в 2016 году приехал в село Хыркасы Чебоксарского района, и закрутил там роман с местной жительницей. В ее доме он зарегистрировался, а потом пропал. При разговоре с судебными исполнителями покинутая любовница вспомнила, что мужчина намеревался торговать шашлыком и шаурмой в Чебоксарах.

Алиментщика нашли в одной из шашлычной столицы Чувашии, которую он арендовал. Уроженец Сирии заявил приставам, что не знает законов России. Пришлось ему объяснить, чем грозит отказ обеспечивать несовершеннолетнего ребенка.

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