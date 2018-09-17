2018-09-17T12:06:26+03:00
Авто

В центре Казани подорожают платные парковки

А на двух участках напротив - цены понизятся
Юлия РЕВИНА
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Изменение вступит в силу с 1 ноября.Изменение вступит в силу с 1 ноября.
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Начиная с 1 ноября существенно изменится стоимость одного часа на платных муниципальных парковках. Об этом журналистам на "деловом понедельнике" заявил председатель комитета транспорта исполкома Казани Айдар Абдулхаков.

Так, например, на парковках по улицам Театральная, Площадь Свободы, профессора Нужина стоимость увеличится до 100 рублей. На улицах Профсоюзная, Жуковского, Гоголя, Япеева, Щапова, Шмидта, Кави Наджми, Мусы Джалиля - до 70 рублей в час. На этих парковка загрузка в часы пик превышает 90%.

А вот на парковках по улицам Бурхана Шахиди и Курашова тариф наоборот снизится - до 30 рублей в час.

По объяснению Абдулхакова, повышать цену можно, если загруженность парковок превышает 85%, а понижать, если загруженность менее 50%

Напомним, что также с 1 ноября в Казани заработают еще семь новых платных стоянок.

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