2018-09-17T12:30:05+03:00
Дом. Семья

Павлины-«беглецы» вернулись в зооботсад Казани

Они не заперты в вольерах, а могут свободно гулять [видео]
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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Все павлины сейчас на месте.Все павлины сейчас на месте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В выходные в соцсетях появилось видео, как по улице, вдоль дороги, бегут павлины. Они сбежали из казанского зоопарка. Пользователи соцсети назвали их «беглецами», посочувствовали их жизни в неволе, а также забеспокоились, как бы экзотических птиц не погрызли уличные собаки.

Павлины-«беглецы» вернулись в зооботсад Казани.соцсети

Но, как оказалось, переживать было не нужно. Павлины в зоопарке не сидят в вольерах, они на свободном выгуле и могут выйти, когда захотят.

- К рассвету они всегда прилетают обратно. В понедельник утром, 17 сентября, они уже были на месте, - сообщили в пресс-службе казанского зооботсада.

Всего свободно гулять вышли восемь павлинов.

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