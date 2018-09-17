Павлины-«беглецы» вернулись в зооботсад Казани
В выходные в соцсетях появилось видео, как по улице, вдоль дороги, бегут павлины. Они сбежали из казанского зоопарка. Пользователи соцсети назвали их «беглецами», посочувствовали их жизни в неволе, а также забеспокоились, как бы экзотических птиц не погрызли уличные собаки.
Павлины-«беглецы» вернулись в зооботсад Казани.соцсети
Но, как оказалось, переживать было не нужно. Павлины в зоопарке не сидят в вольерах, они на свободном выгуле и могут выйти, когда захотят.
- К рассвету они всегда прилетают обратно. В понедельник утром, 17 сентября, они уже были на месте, - сообщили в пресс-службе казанского зооботсада.
Всего свободно гулять вышли восемь павлинов.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»