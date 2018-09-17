СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-17T12:30:05+03:00

Все павлины сейчас на месте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Они не заперты в вольерах, а могут свободно гулять [видео]

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В выходные в соцсетях появилось видео, как по улице, вдоль дороги, бегут павлины. Они сбежали из казанского зоопарка. Пользователи соцсети назвали их «беглецами», посочувствовали их жизни в неволе, а также забеспокоились, как бы экзотических птиц не погрызли уличные собаки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/669123" frameborder="0"></iframe> Павлины-«беглецы» вернулись в зооботсад Казани.соцсети

Но, как оказалось, переживать было не нужно. Павлины в зоопарке не сидят в вольерах, они на свободном выгуле и могут выйти, когда захотят.

- К рассвету они всегда прилетают обратно. В понедельник утром, 17 сентября, они уже были на месте, - сообщили в пресс-службе казанского зооботсада.

Всего свободно гулять вышли восемь павлинов.

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