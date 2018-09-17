24 сентября президент Татарстана выступит с посланием к Госсовету республики
Через неделю, а именно 24 сентября, в государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдаше на очередном заседании Госсовета Татарстана президент республики Рустам Минниханов выступит перед депутатами с ежегодным посланием. Начало запланировано на 10.00.
Ожидается, что в послании президента Татарстана к Госсовету республики речь, традиционно, пойдет о внутренней в регионе и внешних факторах, в рамках современных реалий. На заседание татарстанского парламента, где выступит Рустам Минниханов, также прибудут представители районных Исполкомов, руководства крупных предприятий и представители общественности.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»