2018-09-17T11:06:54+03:00
Общество

24 сентября президент Татарстана выступит с посланием к Госсовету республики

Это произойдет в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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Через неделю, а именно 24 сентября, в государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдаше на очередном заседании Госсовета Татарстана президент республики Рустам Минниханов выступит перед депутатами с ежегодным посланием. Начало запланировано на 10.00.

Ожидается, что в послании президента Татарстана к Госсовету республики речь, традиционно, пойдет о внутренней в регионе и внешних факторах, в рамках современных реалий. На заседание татарстанского парламента, где выступит Рустам Минниханов, также прибудут представители районных Исполкомов, руководства крупных предприятий и представители общественности.

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