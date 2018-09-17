2018-09-17T11:44:33+03:00
Происшествия

В Татарстане нашли пропавшего 9 сентября рыбака

По данному факту проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
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Его тело обнаружили в Зеленодольском районе республике на Волге, вблизи острова Щурячий.Его тело обнаружили в Зеленодольском районе республике на Волге, вблизи острова Щурячий.Фото: Иван ВИСЛОВ
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34-летний казанец пропал 9 сентября. Мужчина отправился на рыбалку на остров Щурящий на Волге. На берегу нашли его машину, но пропала резиновая лодка, на которой он обычно рыбачит на Волге.

Искали пропавшего спасатели и полиция, родственники.

Найти удалось только 16 сентября. Его тело обнаружили в 15.30 в Зеленодольском районе республике на Волге, вблизи острова Щурячий.

- Спасателями МЧС извлечено из воды и передано сотрудникам полиции тело 34-летнего мужчины, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина происшествия устанавливается.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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