В Татарстане нашли пропавшего 9 сентября рыбака
34-летний казанец пропал 9 сентября. Мужчина отправился на рыбалку на остров Щурящий на Волге. На берегу нашли его машину, но пропала резиновая лодка, на которой он обычно рыбачит на Волге.
Искали пропавшего спасатели и полиция, родственники.
Найти удалось только 16 сентября. Его тело обнаружили в 15.30 в Зеленодольском районе республике на Волге, вблизи острова Щурячий.
- Спасателями МЧС извлечено из воды и передано сотрудникам полиции тело 34-летнего мужчины, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина происшествия устанавливается.
По данному факту проводится доследственная проверка.
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