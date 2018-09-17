1 ноября в Казани появятся еще семь платных парковок

СЕГОДНЯ 11:26 2018-09-17T11:26:31+03:00

Планируется, что к 2020 году в пределах «малого казанского кольца» платные муниципальные парковки вместят 6 тысяч парковочных мест.

Они рассчитаны почти на 1,2 тысяч машин

Изменить размер текста: A A

Создание платных парковок в столице Татарстана в пределах «малого казанского кольца» продолжается. Так, уже с 1 ноября в городе откроются еще семь подобных стоянок на 1185 машиномест: улицы Назарбаева, Нариманова, в районе Чеховского рынка, улицы Сибгата Хакима, Абсалямова, Марджани и Ахтямова.

Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии города заявил председатель комитета транспорта исполкома Казани Айдар Абдулхаков.

- Уже проведены все конкурсные процедуры и начинается обустройство новых парковочных мест, монтаж знаков, и нанесение разметки. Приобретены и устанавливаются паркоматы, закупаются автомобили с фото и видеофиксацией. Ведется набор контролеров, - сказал он.

Напомним, первые платные муниципальные парковки появились в Казани в 2015 году. На сегодня для них задействованы 73 участка на 2 211 парковочное место. Планируется, что к 2020 году в пределах «малого казанского кольца» платные муниципальные парковки вместят 6 тысяч парковочных мест.