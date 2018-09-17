В Марий Эл грибники нашли в тайге человеческий череп

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-17T11:00:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Неожиданную находку сделали грибники, отправившиеся на тихую охоту 13 сентября в Марийскую тайгу. Во время осмотра одной из полян нашли человеческий череп.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Получив сообщение о страшной находке, следователь связался с грибником, который обонаружил череп, и вместе с ним выехал на место. Во время осмотра места происшествия в тайге в Медведевском районе республики был обнаружен и изъят тот самый череп. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»