В Марий Эл грибники нашли в тайге человеческий череп
Неожиданную находку сделали грибники, отправившиеся на тихую охоту 13 сентября в Марийскую тайгу. Во время осмотра одной из полян нашли человеческий череп.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.
Получив сообщение о страшной находке, следователь связался с грибником, который обонаружил череп, и вместе с ним выехал на место. Во время осмотра места происшествия в тайге в Медведевском районе республики был обнаружен и изъят тот самый череп. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»