2018-09-17T11:00:14+03:00
Происшествия

В Марий Эл грибники нашли в тайге человеческий череп

По данному факту проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
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Следователи изъяли череп.Следователи изъяли череп.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Неожиданную находку сделали грибники, отправившиеся на тихую охоту 13 сентября в Марийскую тайгу. Во время осмотра одной из полян нашли человеческий череп.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Получив сообщение о страшной находке, следователь связался с грибником, который обонаружил череп, и вместе с ним выехал на место. Во время осмотра места происшествия в тайге в Медведевском районе республики был обнаружен и изъят тот самый череп. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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