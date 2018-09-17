В Казани байкеры решили отпраздновать закрытие сезона

СЕГОДНЯ 09:41 2018-09-17T09:41:54+03:00

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На официальной страничке казанских байкеров в соцсетях появилось объявление. В нем прозвучал призыв завершить мотосезон большим праздником.

"Отпылало, отгорело лето и наступил СЕНТЯБРЬ! И с этой лёгкой ноткой сожаления мы сообщаем тебе, друг, что 29 сентября мы с вами в лучших добрых традициях собираемся вместе вспомнить лучшие моменты, и совершить прочие радости жизни пока это небо над нами даёт ещё плюс в асфальт. Так что готовь резину, бенз и свою подругу к тому, чтобы зажечь 29 сентября до утра следующей весны!

Когда? 30 сентября, дружище, в 13:00! Где? Площадь у центра семьи "КАЗАН"!

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