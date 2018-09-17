В Чебоксарах нелегальный мигрант сдал в металлолом гусеничный экскаватор

СЕГОДНЯ 09:13 2018-09-17T09:13:36+03:00

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В Чебоксарах с территории "Треста №5" 7 февраля пропал гусеничный экскаватор. Затем 14 апреля - самосвальный кузов от "ЗИЛа". Оказалось, что их украл нелегальный мигрант из Узбекистана. Он, как заявил во время суда, не знал, что они принадлежат предприятию. С похищеным имуществом он распорядился просто: разрезал экскаватор на куски, совместно с ничего не подозревающим знакомым с помощью манипулятора загрузили в Камаз и вывезли с территории базы. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в краже признал частично, пояснив, что посчитал экскаватор и кузов бесхозными.

Злоумышленник ранее был привлечен к административной ответственности - в 2014 году потерял паспорт, но не восстановил его, не имел документы на право на пребывания в России, воспитывает четверых несовершеннолетних. С учетом этого суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

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