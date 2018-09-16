2018-09-16T18:59:35+03:00
Общество

17 сентября в Татарстане прогнозируют дожди и до 23 градусов тепла

Также в республике возможны грозы
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
Поделиться:
При дожде и грозах порывы ветра могут составить 18 м/с.При дожде и грозах порывы ветра могут составить 18 м/с.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Новая рабочая неделя в Татарстане начнется с довольно благоприятной погоды. Так, по данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, в понедельник, 17 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а вот утром и днем местами пройдут дожди. В отдельных районах возможна гроза.

Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления дот 18 м/с.

Минимальные температуры воздуха ночью составит от 6 до 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23 градусов выше нуля.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Казанский театр кукол готовит постановку про жизнь Альфии Авзаловой
Более 500 человек вышли на уборку парка Прибрежный и Боровецкого леса в Набережных Челнах
На творческую встречу с Гузель Яхиной в Казани пришел ее педагог по литературе
УНИКС в товарищеском матче обыграл "Прометеус" и готовится сыграть против Лэнгфорда и Ласме
Из казанского зоопарка сбежали павлины
С территории Голубых озер в Казани вывезли два КАМАЗа мусора
Жена главы следственного комитета РФ станцевала в Татарстане под «Розпрягайте, хлопцы, коней»
В Татарстане ввели в эксплуатацию более 1,5 миллионов квадратных метров жилья
Президент Татарстана вручил лесникам ключи от 64 автомобилей
Бывший министр образования Татарстана назначен главой Актанышского района республики
В Татарстане в пожаре пострадала 42-летняя женщина
23 сентября в Набережных Челнах перекроют улицу Металлургическая
Рустам Минниханов обсудил сотрудничество с главой Рослесхоза