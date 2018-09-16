17 сентября в Татарстане прогнозируют дожди и до 23 градусов тепла

СЕГОДНЯ 18:59 2018-09-16T18:59:35+03:00

При дожде и грозах порывы ветра могут составить 18 м/с. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Также в республике возможны грозы

Изменить размер текста: A A

Новая рабочая неделя в Татарстане начнется с довольно благоприятной погоды. Так, по данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, в понедельник, 17 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а вот утром и днем местами пройдут дожди. В отдельных районах возможна гроза.

Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления дот 18 м/с.

Минимальные температуры воздуха ночью составит от 6 до 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23 градусов выше нуля.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»