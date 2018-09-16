С территории Голубых озер в Казани вывезли два КАМАЗа мусора

СЕГОДНЯ 13:18 2018-09-16T13:19:00+03:00

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Накануне в Казани прошли экологические акции «Генеральная уборка страны», «Зеленая Россия» и «Сделаем!». Центральной площадкой, где горожане встретили Всемирный день чистоты стала территория у Голубых озер.

- Более 200 человек собрали 2 КАМАЗа мусора, - сообщили в пресс-службе Министерства экологии Республики Татарстан.

Как отметила руководитель молодежного экологического движения «Будет чисто» Дилара Сатикова, среди участников генуборки было много молодежи.

- Дети в таком количестве приехали первый раз. В этом году у нас участвуют 3 полноценных класса. Не только учащиеся, но и их родители, например, 146 школа, - рассказала она.

Мусор экоактивисты сортировали по фракциям – основной мусор и отдельно то, что можно отправить на переработку. Всего было собрано 10 кубометров отходов.

Пока одни активисты очищали берег, другие очищали озера – обследование дна провели водолазы Русского географического общества.

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