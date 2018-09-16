На творческую встречу с Гузель Яхиной в Казани пришел ее педагог по литературе
В рамках фестиваля «Аксенов-Фест», писатель Гузел Яхина провела творческую встречу с казанскими читателями и презентовала новый роман «Дети мои». На встречу в дом Василия Аксенова пришли родственники и друзья писателя, которая до 1999 года жила в Казани.
На первом ряду сидел педагог по русскому языку и литературе Гузель Яхиной из 131 физико-математического лицея. После официальной части они долго общались наедине. Писатель презентовала ей свою книгу с автографом. Лично слова благодарности произнес директор Немецкого дома Татарстана - Виктор Диц за роман про его народ.
Накануне под Казанью Гузель Яхина проинспектировала съёмочную площадку фильма «Зулейха открывает глаза» и поделилась впечатлениями с журналистом «КП-Казань».
- Единственное, что имеет значение - как мир таёжного поселения будет выглядеть на экране. То, что мы видим сейчас на берегу Камского моря в Лаишевском районе – концентрация идей худоника-постновщика фильма, - расказала Гузел Яхина.
По ее словам главная задача фильма, чтобы мелодраматическая история не «съела» трагедию раскулачивания, о которой написан роман.
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