На творческую встречу с Гузель Яхиной в Казани пришел ее педагог по литературе

СЕГОДНЯ 16:17 2018-09-16T16:17:23+03:00

А немцы Казани лично благодарили ее за новый роман про них

Изменить размер текста: A A

В рамках фестиваля «Аксенов-Фест», писатель Гузел Яхина провела творческую встречу с казанскими читателями и презентовала новый роман «Дети мои». На встречу в дом Василия Аксенова пришли родственники и друзья писателя, которая до 1999 года жила в Казани.

На первом ряду сидел педагог по русскому языку и литературе Гузель Яхиной из 131 физико-математического лицея. После официальной части они долго общались наедине. Писатель презентовала ей свою книгу с автографом. Лично слова благодарности произнес директор Немецкого дома Татарстана - Виктор Диц за роман про его народ.

Накануне под Казанью Гузель Яхина проинспектировала съёмочную площадку фильма «Зулейха открывает глаза» и поделилась впечатлениями с журналистом «КП-Казань».

- Единственное, что имеет значение - как мир таёжного поселения будет выглядеть на экране. То, что мы видим сейчас на берегу Камского моря в Лаишевском районе – концентрация идей худоника-постновщика фильма, - расказала Гузел Яхина.

По ее словам главная задача фильма, чтобы мелодраматическая история не «съела» трагедию раскулачивания, о которой написан роман.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»