УНИКС в товарищеском матче обыграл "Прометеус" и готовится сыграть против Лэнгфорда и Ласме

СЕГОДНЯ 15:19 2018-09-16T15:19:06+03:00

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Казанский УНИКС готовится к старту нового сезона. Так, подопечные Димитриса Прифтиса на сборе в Греции сыграли против местного клуба "Прометеус". Эта команда, между прочим, дошла до полуфинала чемпионата Греции и заняла итоговое четвертое место.

Впрочем, с УНИКСом на равных греки смогли играть лишь в первой половине игры. В дальнейшем сказался более высокий класс казанской команды. В итоге 85:69 в пользу УНИКСа.

Самыми результативными игроками в составе казанцев стали Райан Морган, набравший 20 очков, и Евгений Колесников, записавший в свой актив 18 результативных баллов.

Отметим, что в следующем контрольном матче УНИКС сразится с сильнейшей на данный момент командой Греции - "Панатинаикосом". В составе этой команды, кстати, выступают хорошо знакомые казанским болельщикам Кит Лэнгфорд и Стефан Ласме.

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