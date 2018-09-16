Жена главы следственного комитета РФ станцевала в Татарстане под «Розпрягайте, хлопцы, коней»

СЕГОДНЯ 12:23 2018-09-16T12:24:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в средней общеобразовательной школе имени Державина в селе Сокуры состоялось открытие мемориальной доски в честь великого русского поэта. В торжественной церемонии приняла участие ректор Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) и супруга руководителя следственнокго комитета РФ Александра Бастрыкина Ольга Александрова.

- По инициативе нашего университета юстиции вот уже 14 раз проходят «Державинские чтения», за это время конференция уже успела стать одной из ведущих в стране. Вот Сокуровская школа названа именем Державина, это еще раз показывает тот особый статус, который занимает Гавриил Романович в нашей истории, – сказала Ольга Александрова.

Во время праздничной программы гостей своими выступлениями радовал казачий хор. Под песню «Розпрягайте, хлопцы, коней» Ольга Александрова пустилась в пляс. После этого гости прошли в актовый зал образовательного учреждения, где между КФУ и Сокуровской школой было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»