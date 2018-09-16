Казанский театр кукол готовит постановку про жизнь Альфии Авзаловой

СЕГОДНЯ 18:15 2018-09-16T18:15:55+03:00

Кроме певицы в спекаете будут представлены другие популярные звезды татарской эстрады

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Актрису и певицу, которой не стало в 2017 году по-своему решил увековечить режиссер театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев. В новом сезоне к выходу готовится спектакль «Альфия», в котором расскажут о татарстанской певице - от детства до ее последнего дня.

Кукольный спектакль расскажет о творчестве певицы и о ее последних днях жизни. Режиссер даже решил воссоздать момент, где певица лежит в больнице.

Сейчас готовятся эскизы будущего спектакля, в котором Альфия Авзалова будет представлена в виде ростовой куклы, планшетной и петрушечной. Кроме нее в спектакле будут образы других популярных исполнителейтатарской и российской эстрады, которые окружали ее при жизни.

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