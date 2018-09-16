В Татарстане ввели в эксплуатацию более 1,5 миллионов квадратных метров жилья

СЕГОДНЯ 11:35 2018-09-16T11:35:57+03:00

Пока строительство идет по графику. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Это практически 65% от плана на год

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В Татарстане на текущий момент ввели в эксплуатацию 1 миллион 553,6 тысяч квадратных метров жилья. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. План на год на данный момент выполнен на 64,7%.

Из 159 строящихся объектов в высокой степени готовности находятся 93 объекта; в средней степени готовности находится 39 объектов; в низкой степени готовности находятся 27 объектов.

В 2018 году в рамках программы арендного жилья планируется ввести в эксплуатацию 182 жилых дома на 545 квартир площадью 28,7 тысяч квадратных метров. В эксплуатацию уже ввели 62 дома в 4 районах республики.

Что касается программы многоквартирного инвестиционного жилья, то из плановых 120 домов уже введено в эксплуатацию 78 строений площадью 606,8 тысяч квадратных метров.

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