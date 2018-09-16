2018-09-16T10:43:47+03:00
Общество

Президент Татарстана вручил лесникам ключи от 64 автомобилей

На обновление автопарка потратили 140 миллионов рублей
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: пресс-служба президента РТ.Фото: пресс-служба президента РТ.
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Накануне в Казани на площади перед ГБКЗ имени Сайдашева состоялась торжественная передача новых служебных автомобилей работникам лесного хозяйства республики. Ключи от машин вручили президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик.

- В преддверии Дня работников леса мы вручаем нашим лесничествам новые автомобили. Уверен, что данная техника позволит повысить эффективность вашей работы и оперативно реагировать на различные вызовы, - отметил Минниханов.

В общей сложности работникам лесхоза вручили ключи от 64 новых автомобилей повышенной проходимости. Всего в текущем году на обновление автомобильного парка и лесохозяйственной техники республиканской отрасли было направлено порядка 140 миллионов рублей.

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