2018-09-16T17:19:59+03:00
Общество

Более 500 человек вышли на уборку парка Прибрежный и Боровецкого леса в Набережных Челнах

На участках убрали десятки кубометров мусора
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Набережных Челнов.Фото: мэрия Набережных Челнов.
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Жители Набережных Челнов решили привести в порядок места массового посещения людей. Так, сразу 470 человек вышли на уборку территории парка Прибрежный. Им удалось собрать в общей сложности 32 кубометра твердых бытовых отходов.

Также от мусора очистили территорию Боровецкого леса. В акции приняли участие 95 человек. Общими усилиями им удалось собрать 7 кубометров мусора и еще 16 кубометров веток.

Не остались в стороне от субботников и сотрудники исполкома Набережных Челнов. 340 человек приняли участие в благоустройстве улиц 40 лет Победы, Х.Такташа и Татарстан. На субботник вышли представители аппарата Исполнительного комитета, управлений и районных администраций.

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