Более 500 человек вышли на уборку парка Прибрежный и Боровецкого леса в Набережных Челнах

СЕГОДНЯ 17:19 2018-09-16T17:19:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Набережных Челнов решили привести в порядок места массового посещения людей. Так, сразу 470 человек вышли на уборку территории парка Прибрежный. Им удалось собрать в общей сложности 32 кубометра твердых бытовых отходов.

Также от мусора очистили территорию Боровецкого леса. В акции приняли участие 95 человек. Общими усилиями им удалось собрать 7 кубометров мусора и еще 16 кубометров веток.

Не остались в стороне от субботников и сотрудники исполкома Набережных Челнов. 340 человек приняли участие в благоустройстве улиц 40 лет Победы, Х.Такташа и Татарстан. На субботник вышли представители аппарата Исполнительного комитета, управлений и районных администраций.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»