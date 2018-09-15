2018-09-15T17:43:18+03:00
Политика

Рустам Минниханов обсудил сотрудничество с главой Рослесхоза

Встреча прошла в Доме правительства республики
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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Минниханову вручили знак отличия.Минниханову вручили знак отличия.Фото: Пресс-служба президента РТ
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Президент Татарстана Рустам Минниханов в субботу, 15 сентября, встретился с замминистра природных ресурсов и экологии России и главой Рослесхоза Иваном Валентиком. Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области эффективного использования лесных ресурсов, модернизации отрасли, а также обсудили совместную деятельность по охране и воспроизводству лесов.

Также Иван Валентик вручил Рустаму Минниханову ведомственный знак отличия «За сбережение и приумножение лесных богатств России». После этого глава Рослесхоза поехал на праздник честь Дня работников леса, который проходит в «Корстоне».

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