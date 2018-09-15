2018-09-15T12:13:17+03:00
Общество

На выставке открыток казанцы могут посмотреть, как выглядел город в 20-30-е годы прошлого века

Экспонаты выставлены на Кремлевской набережной
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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Выставка продлится до конца сентября. Фото: мэрия КазаниВыставка продлится до конца сентября. Фото: мэрия Казани
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Накануне на Кремлевской набережной открылась выставка редких фотооткрыток «Старая Казань». Экспонаты предоставил фонд Госархива республики. Уникальную коллекцию архив приобрел два года назад у племянника татарского драматурга Галиаскара Камала – Искандера Камала.

На открытках все желающие смогут увидеть, каким был город в 20-30-е годы 20 века. Всего представлено 32 снимка. По ним можно узнать, где располагалось Общество друзей воздушного флота, как горожане спасались от наводнения, как выглядело казанское «Кольцо», и как самолет «Добролета» оказался в дореволюционной Казани.

Выставка продлится до конца сентября, она бесплатная, попасть и познакомиться с историей города сможет любой желающий.

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