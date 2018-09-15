Жители Казани на день раньше увидят фильм «Простая просьба»

СЕГОДНЯ 14:12 2018-09-15T14:12:36+03:00

Предпоказ пройдет 19 сентября в 19:00 в кинотеатре Алмаз Синема ПОРТ. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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В Казани состоится предпремьерный показ фильма «Простая просьба». Жители города увидят картину на день раньше премьеры – 19 сентября.

Сюжет фильма в том, что Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает… Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.

Предпоказ пройдет 19 сентября в 19:00 в кинотеатре Алмаз Синема ПОРТ. Официальный старт же назначен на 20 сентября.

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