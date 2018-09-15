2018-09-15T13:09:26+03:00
Общество

В Татарстане почти завершили уборку зерновых

Осталась только кукуруза на зерно
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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На полях республики осталось обработать зяби на площади свыше 900 тысяч гектаров.На полях республики осталось обработать зяби на площади свыше 900 тысяч гектаров.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Татарстане практически завершили уборку зерновых, кроме кукурузы на зерно.

- Всего у нас 202 тысяч гектаров посевов кукурузы. Всем нужно провести мониторинг посевов кукурузы для определения пригодности к уборке на зерно. Это для нас очень важно. Во-первых, это источник прибавки молока, во-вторых, обмолачивая 300 тысяч тонн кукурузы на зерно, высвобождаем заготовленный на корм ячмень, который сегодня уже стоит на рынке 10 тысяч рублей за тонну, и его можно продать, - сказал глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов.

Также он сообщил, что в республике завершили посев озимых. Одна из основных задач – выход на максимальную производительность по пахоте, чтобы к концу сентября завершить основную обработку.

На полях республики осталось обработать зяби на площади свыше 900 тысяч гектаров, с этой задачей справятся за месяц.

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