2018-09-15T16:18:59+03:00
Авто

На улице Дубравная в Казани появилось 228 дорожных знаков и 4 остановки

Дорогу отремонтировали по федеральному проекту
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: Миндортранс РТФото: Миндортранс РТ
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В Казани по федеральному проекту полностью отремонтировали улицу Дубравная. Ее длина 1,73 километра. Здесь сняли старый асфальт и положили новый, а также отремонтировали 10 600 «квадратов» тротуаров, заменили бортики, сделали пешеходные перильные ограждения, установили 228 дорожных знаков. Кроме того, на улице появилось 4 остановочных павильона и разметка из высокопрочного термопластика.

На Дубравной есть много важных объектов: аптеки, городская поликлиника № 18, стоматологическая поликлиника, реабилитационный центр «Восхождение», ветеринарный центр, 3 детсада, русско-татарская школа №150, татаро-английская гимназия №16, Отдел УФМС России, а также магазины и кафе.

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