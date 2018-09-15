На улице Дубравная в Казани появилось 228 дорожных знаков и 4 остановки

СЕГОДНЯ 16:18 2018-09-15T16:18:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Казани по федеральному проекту полностью отремонтировали улицу Дубравная. Ее длина 1,73 километра. Здесь сняли старый асфальт и положили новый, а также отремонтировали 10 600 «квадратов» тротуаров, заменили бортики, сделали пешеходные перильные ограждения, установили 228 дорожных знаков. Кроме того, на улице появилось 4 остановочных павильона и разметка из высокопрочного термопластика.

На Дубравной есть много важных объектов: аптеки, городская поликлиника № 18, стоматологическая поликлиника, реабилитационный центр «Восхождение», ветеринарный центр, 3 детсада, русско-татарская школа №150, татаро-английская гимназия №16, Отдел УФМС России, а также магазины и кафе.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»