«КАМАЗ» в Татарстане насмерть сбил мужчину на «зебре»

СЕГОДНЯ 11:03 2018-09-15T11:03:43+03:00

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Еще дна смертельная авария случилась в Татарстане накануне. 14 сентября в Набережных Челнах водитель «КАМАЗа» сбил пешехода. ЧП произошло в 19:05 на улице Машиностроительная, напротив дома №111. 50-летний водитель грузовика ехал со стороны со стороны проспекта Автозаводский в сторону проспекта Яшьлек. Он нарушил правила и не пропустил 26-летнего парня, который переходил дорогу, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пешеход сильно пострадал и скончался в карете скорой помощи по пути в БСМП.

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