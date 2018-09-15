2018-09-15T10:05:06+03:00
Происшествия

Водитель «Лады» в Казани насмерть сбил пенсионера

ДТП произошло на улице Павлюхина
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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Пенсионер переходил дорогу не по правилам.Пенсионер переходил дорогу не по правилам.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Казани снова случилась смертельная авария с участием пешехода. ЧП произошло вечером в пятницу, 14 сентября. В 19:12 21-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по улице Павлюхина со стороны улицы Халева. И напротив дома №101 на Павлюхина сбил 61-летнего пешехода.

Пенсионер переходил дорогу не по правила – вне пешеходного перехода, слева на право по ходу движения автомобиля. Как уточнили в Госавтоинспекции Казани, в результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

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