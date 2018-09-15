2018-09-15T15:20:36+03:00
Общество

За месяц в Татарстане грибами отравилось более 30 человек

Трое из пострадавших – дети
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети.Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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За месяц, с 10 августа, в Татарстане отравились грибами и попали в больницу 32 человека, из них три ребенка. В частности, в Казани попало в больницы 19 человек. Был и массовый случай: отравилась семья из Казани. Пять человек собрали грибы в лесу и неправильно их приготовили.

- В прошлом году случаи отравлений регистрировались на протяжении всех 9 месяцев, а в этом году в июне и июле отравлений не было. Причиной могло послужить засушливое лето, когда «урожай» грибов был минимальный, - отметили в Роспотребнадзоре Татарстана.

Также в ведомстве напомнили, что тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. Именно осенью, в самый грибной сезон, учащаются случаи отравления грибами среди детей. Обычно это происходит во время прогулок, когда дети из-за незнания и невнимательности взрослых тянут в рот сырые грибы.

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