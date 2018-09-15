В Казани будут судить банду, «заработавшую» на банковских аферах более 2,8 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:09 2018-09-15T09:09:26+03:00

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В Казани будут судить 49-летнего и 48-летнего мужчин и их 31-летнюю подельниц за незаконную банковскую деятельность. Как сообщили в Прокуратуре Татарстана, в ноябре 2015 года 49-летний мужчина создал ОПГ. До октября 2017 года участники банды незаконно вывели в нелегальный оборот почти 137 миллионов рублей. Их перечисляли со счетов юридических лиц, осуществляющих реальную коммерческую деятельность, на счета подконтрольных транзитных фирм. В последующем деньги перечисляли на счета ИП, оттуда - на счета физлиц и в итоге обналичивались через банкоматы и карточку. Так они «заработали» свыше 2,8 миллиона рублей. Двое мужчин вину частично признали, их подельница согласилась с предъявленным обвинением в полном объёме. Сейчас они под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело отправили в суд.

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