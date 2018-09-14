В Набережных Челнах в подвале многоэтажки семейство змей прогнало бездомных кошек
Днем 14 сентября жители многоквартирного дома в поселке ГЭС Набережных Челнов вызвали спасателей. Один из жильцов спустился в подвал и обнаружил там змей.
Пресмыкающихся было не сосчитать. Они лежали на полу, на лестнице, а некоторые даже обвили коммуникации. Когда люди начали шуметь, чешуйчатые расползлись по углам.
К приезду спасателей удалось обнаружить несколько змеи. Остальные особи, вероятно, не привыкшие к такому вниманию - забились в щели и ушли своими ходами.
По словам жильцов, несколько дней назад змею видели заползающей в вентиляционную шахту в ванной одной из квартир на первом этаже. Жители дома-террариума уверены, что «змеи комфортно чувствуют себя в теплом и сыром подземелье». Но как целая семья пресмыкающихся попала туда - и сколько они там уже живут - остается выяснить.
- Зато в подъезде исчезли все бездомные кошки, - шутят в социальных сетях жители поселка ГЭС.
Теперь со змеиной проблемой будут разбираться сотрудники жилищно-коммунальной сферы.
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