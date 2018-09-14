Минэкологии Татарстана проводит проверку по факту разлива нефти
Общественный инспектор по охране природы из Бугульминского района сообщил в Минэкологии Татарстана, что на территории около одной из автозаправочной станции произошел разлив нефти.
Выехав на место происшествия, специалисты подтвердили полученную информацию.
- Разлив произошел в результате разгерметизации устьевой арматуры. Его площадь составила 50,5 квадратных метров. Нарушение было оперативно ликвидировано, - сообщают в Минэкологии Татарстана.
Экологи произвели отбор почвы на месте загрязнения. Для принятия мер прокурорского реагирования все материалы проверки переданы в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру.
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