Минэкологии Татарстана проводит проверку по факту разлива нефти

СЕГОДНЯ 18:34 2018-09-14T18:34:15+03:00

Загрязнение почвы обнаружено около одной из АЗС в Бугульминском районе

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Общественный инспектор по охране природы из Бугульминского района сообщил в Минэкологии Татарстана, что на территории около одной из автозаправочной станции произошел разлив нефти.

Выехав на место происшествия, специалисты подтвердили полученную информацию.

- Разлив произошел в результате разгерметизации устьевой арматуры. Его площадь составила 50,5 квадратных метров. Нарушение было оперативно ликвидировано, - сообщают в Минэкологии Татарстана.

Экологи произвели отбор почвы на месте загрязнения. Для принятия мер прокурорского реагирования все материалы проверки переданы в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру.

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