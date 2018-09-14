В Татарстане уже сформировали бюджет на 2019 год

СЕГОДНЯ 17:36 2018-09-14T17:36:27+03:00

В итоге дефицит в следующем году составит 4,1 млрд рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Кабмине Татарстана с участием президента республики Рустама Минниханова обсудили ситуацию с бюджетом региона как на текущий год, так и на несколько лет вперед.

Для начала министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин сообщил, что за 8 месяцев текущего года в общую казну республики привлечено доходов на сумму 178,6 млрд рублей. В том числе основываясь на этом, по словам министра, уже сформирован бюджет на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов.

Планируется, что доходы как налоговые, так и неналоговые консолидированной казны в 2019 году составят 251,2 млрд рублей. При этом потратить придется 255,3 млрд. Дефицит составит 4,1 млрд рублей.

В частности, только расходы на образование достигнет суммы в 75 млрд рублей. В свою очередь в сферу здравоохранения в следующем году направят 58,6 млрд, а на ЖКХ - 9,6 млрд рублей.

- Главное, чтобы предприятия были обеспечены заказами. Для бюджета важными остаются налог на прибыль, подоходный налог, налог на имущество, - сказал Рустам Минниханов.

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