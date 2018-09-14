На 42 предприятиях Набережных Челнов могут повысить зарплату

СЕГОДНЯ 17:57 2018-09-14T17:57:01+03:00

Им было рекомендовано повысить ее как минимум до 14,9 тысячи рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На данный момент она ниже минимального размера

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Межведомственная комиссия по повышению уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников Татарстана встретилась с представителями 42 предприятий Набережных Челнов.

Причиной встречи стал тот факт, что в данных организациях сотрудники получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда.

Предприятиям было рекомендовано повысить заработную плату как минимум до 14,9 тысячи рублей.

Отметим, что это уже не первое заседание данной комиссии по причинами низкого уровня заработной платы на предприятиях татарстанского автограда.

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