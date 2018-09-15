23 сентября в Набережных Челнах перекроют улицу Металлургическая
В Набережных Челнах 23 сентября ожидается ограничение движения по улице Металлургическая, на участке дороги от пересечения с улицей Технической до улицы Моторной. Информация появился на официальном сайте мэрии города.
В указанный день транспорт не сможет передвигаться здесь с 9.30 до 16.00. Подобные неудобства для автолюбителей связаны с проведением чемпионата и первенства города по велоспорту на шоссе на Кубок Мэра «Закрытие летнего спортивного сезона-2018».
Водителей просят быть внимательнее и заранее продумывать свой маршрут на этот день.
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