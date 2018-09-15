23 сентября в Набережных Челнах перекроют улицу Металлургическая

СЕГОДНЯ 18:32 2018-09-15T18:32:57+03:00

Транспорт не сможет передвигаться здесь с 9.30 до 16.00 Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

В этот день в городе состоится чемпионат и первенство города по велоспорту

Изменить размер текста: A A

В Набережных Челнах 23 сентября ожидается ограничение движения по улице Металлургическая, на участке дороги от пересечения с улицей Технической до улицы Моторной. Информация появился на официальном сайте мэрии города.

В указанный день транспорт не сможет передвигаться здесь с 9.30 до 16.00. Подобные неудобства для автолюбителей связаны с проведением чемпионата и первенства города по велоспорту на шоссе на Кубок Мэра «Закрытие летнего спортивного сезона-2018».

Водителей просят быть внимательнее и заранее продумывать свой маршрут на этот день.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»